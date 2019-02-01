В Брянске оштрафовали мясную лавку в центре города
В Брянске на тридцать тысяч рублей оштрафовали индивидуального предпринимателя, который продавал мясо в магазине в центре города на улице Фокина. В работе бизнесмена нашли много нарушений.
В мясной лавке продавали как сырое мясо, так и полуфабрикаты из свинины и курицы. При этом готовая продукция и сырье пересекались на прилавках. В помещении магазина не было условий для приготовления полуфабрикатов. За весь период работы, а это около полутора лет, полуфабрикаты не проверяли в лаборатории, чтобы подтвердить безопасность продукции. При продаже замороженное мясо помещали в холодильные витрины. На многих продуктах не было маркировки производителя.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности, сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU