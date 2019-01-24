В Брянске в старом доме провалился пол в квартире

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-24T13:59:38+03:00

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В Брянске в старом доме на улице Калинина провалился пол в квартире на втором этаже. ЧП случилось ночью. К счастью, никто не пострадал, сообщает ГТРК «Брянск». Жильцам поврежденной квартиры предоставили временное жилье. Их соседям снизу оно не понадобилось, так как они уже не живут в доме.

Двухэтажное здание построили в 1951 году. Районная администрация пригласила специалистов проектной организации, которая должна была определить дальнейшую судьбу дома. Оказалось, что жить там можно. Перед этим нужно только капитально отремонтировать поврежденную квартиру.

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