2019-01-17T10:38:30+03:00
Происшествия

Житель Брянска с молотком и мачете напал на букмекерскую контору и автозаправку

26-летний молодой человек похитил больше 33 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
За два разбоя молодому человеку грозит до 12 лет колонии.За два разбоя молодому человеку грозит до 12 лет колонии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в двух разбойных нападениях.

Первое преступление произошло рано утром 4 января. Злоумышленник ворвался в помещение, где находилась букмекерская контора в Бежице. С помощью мачете он разбил стекло кассы. И потребовал у 30-летней кассирши отдать ему наличные. Женщина испугалась и отдала нападавшему 22 тысячи 600 рублей.

В четвертом часу утра 14 января злоумышленник молотком разбил стекло на автозаправочной станции. Угрожая сотрудникам, он забрал с прилавка кассовый аппарат, в котором было 11 тысяч 200 рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали нападавшего через несколько минут после второго преступления, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Им оказался уже судимый житель Бежицы, который недавно вышел из колонии.

У молодого человека изъяли молоток, который он использовал для нападения. А также пустую кассу и похищенные деньги. На брянца завели уголовные дела по статье «Разбой». За преступления ему грозит от семи до двенадцати лет колонии. До суда он будет находиться под стражей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области будут судить производителя поддельного алкоголя
По факту смертельного ДТП на брянской трассе завели уголовное дело
В Брянске поймали наркоторговку с героином
В Брянске на проспекте Ленина водитель сбил пенсионера–нарушителя
Из горящей квартиры в Брянске пожарные спасли двух человек
Брянский фольклорный ансамбль стал дипломантом международного конкурса
В этом году в Брянске 69 сирот получат квартиры
За неделю с улиц Брянска убрали 9,3 тысячи тонн снега
Поликлинику в Супоневе пообещали открыть в ноябре
Зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей Жуковки
Житель Брянской области пострадал при падении сосульки в центре Москвы
В Брянске открывается православный детский мини-сад
Житель Бежицы на Новый год зарезал подругу
Жительница Брянского района получила 8 лет тюрьмы за то, что заживо сожгла мать
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском
В Брянской области на Крещение оборудуют 68 мест для купания
В Брянске пенсионерка получила сотрясение мозга, упав в маршрутке
Брянцы пожаловались на снежную кашу на тротуарах
Житель Камчатки заплатил штраф на брянской границе за незадекларированные доллары
Новогоднее украшение с улиц Брянска начнут убирать после 20 января
В Брянске водитель иномарки сбил пенсионерку-нарушительницу
Брянец слепил из снега сказочных персонажей и технику
Брянцы чудом выжили в смертельном ДТП в Воронежской области
Команда брянских библиотекарей сразится в игре «Сто к одному»