Житель Брянска с молотком и мачете напал на букмекерскую контору и автозаправку

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-17T10:38:30+03:00

За два разбоя молодому человеку грозит до 12 лет колонии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

26-летний молодой человек похитил больше 33 тысяч рублей

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В Брянске задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в двух разбойных нападениях.

Первое преступление произошло рано утром 4 января. Злоумышленник ворвался в помещение, где находилась букмекерская контора в Бежице. С помощью мачете он разбил стекло кассы. И потребовал у 30-летней кассирши отдать ему наличные. Женщина испугалась и отдала нападавшему 22 тысячи 600 рублей.

В четвертом часу утра 14 января злоумышленник молотком разбил стекло на автозаправочной станции. Угрожая сотрудникам, он забрал с прилавка кассовый аппарат, в котором было 11 тысяч 200 рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали нападавшего через несколько минут после второго преступления, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Им оказался уже судимый житель Бежицы, который недавно вышел из колонии.

У молодого человека изъяли молоток, который он использовал для нападения. А также пустую кассу и похищенные деньги. На брянца завели уголовные дела по статье «Разбой». За преступления ему грозит от семи до двенадцати лет колонии. До суда он будет находиться под стражей.

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