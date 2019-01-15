Жительница Брянска купила в магазине сахар с мышиным пометом и паутиной

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-15T12:26:16+03:00

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Жительница Брянска купила в одном из сетевых магазинов пачку сахара с мышиным пометом и паутиной. Фотографию неудачной покупки она разместила в соцсетях. Мусор женщина обнаружила после того, как стала пересыпать сахар в банку из полиэтиленового пакета. Фотографировать помет она не стала.

Кстати, сахар расфасован в Брянске. В комментариях к посту написал представитель компании. Он утверждает, что на предприятии тщательно соблюдают все санитарные нормы и правила.

Фото: vk.com, Александра Загороднюк.

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