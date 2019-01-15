От дорожников потребовали очистить ото льда и снега тротуары в центре Брянска

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-15T11:17:31+03:00

По ним тяжело передвигаться инвалидам, да и простым горожанам

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Прокуратура потребовала от дорожников очистить ото льда и снега тротуары в Советском районе Брянска. По ним тяжело передвигаться инвалидам-колясочникам. Поэтому они не могут добраться до объектов социальной инфраструктуры.

- Прокуратура Советского района проводила проверку состояния улично-дорожной сети 1 и 7 января, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Оказалось, что дорожное управление не убирало наледь и снег на улицах Крахмалева, Фокина, Советская и на проспекте Ленина.

А на них находятся поликлиника, соцзащита, пенсионный фонд и другие социальные учреждения. Инвалиды-колясочники не могли передвигаться по тротуарам на этих улицах. Прокурор внес представление руководителю дорожного управления.

Кстати, по некоторым тротуарам в Брянске тяжело передвигаться и здоровым горожанам. Например, не чистят тротуары на Черметовском мосту, хотя проезжую часть очищают регулярно.

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