2019-01-15T11:17:31+03:00
Общество

От дорожников потребовали очистить ото льда и снега тротуары в центре Брянска

По ним тяжело передвигаться инвалидам, да и простым горожанам
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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Прокуратура потребовала от дорожников очистить ото льда и снега тротуары в Советском районе Брянска. По ним тяжело передвигаться инвалидам-колясочникам. Поэтому они не могут добраться до объектов социальной инфраструктуры.

- Прокуратура Советского района проводила проверку состояния улично-дорожной сети 1 и 7 января, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Оказалось, что дорожное управление не убирало наледь и снег на улицах Крахмалева, Фокина, Советская и на проспекте Ленина.

А на них находятся поликлиника, соцзащита, пенсионный фонд и другие социальные учреждения. Инвалиды-колясочники не могли передвигаться по тротуарам на этих улицах. Прокурор внес представление руководителю дорожного управления.

Кстати, по некоторым тротуарам в Брянске тяжело передвигаться и здоровым горожанам. Например, не чистят тротуары на Черметовском мосту, хотя проезжую часть очищают регулярно.

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