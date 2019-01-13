В понедельник брянцам обещают метель и гололед

13 Янв. 22:29 2019-01-13T22:29:08+03:00

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В понедельник, 14 января, в Брянской области прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха ночью будет от минус 7 до минус 2 градусов. Днем – от минус пяти до ноля, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Днем и ночью пройдет снег, местами ожидают гололед и метель. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Иногда порывы могут достигать 17 метров в секунду.

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