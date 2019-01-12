2019-01-12T14:03:58+03:00
Происшествия

Житель Климовского района украл у ребенка смартфон, когда ехал в поезде

В полицию обратилась бабушка мальчика
Марина АНТОНОВА
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За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии.За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жителя Климовского района подозревают в том, что он украл смартфон у 11-летнего мальчика, который ехал в поезде. В полицию обратилась бабушка ребенка. Она рассказала, что внук ехал в поезде Москва-Климово. И кто-то украл у него телефон.

Полицейские задержали 40-летнего жителя Климовского района. У него изъяли похищенный смартфон. На мужчину завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте. За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии.

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