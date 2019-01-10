Директора брянского риэлтерского агентства осудили за то, что похитила деньги клиентов

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:31:45+03:00

Женщина заняла у знакомых и не вернула в срок 2,4 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщина три с половиной года проведет в колонии общего режима

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Директор брянского риэлтерского агентства получила три с половиной года колонии общего режима за то, что похитила деньги клиентов. 37-летнюю женщину обвиняли по двум статьям: «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения» и «Мошенничество». Приговор ей вынесли в Фокинском районном суде Брянска. Он пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что своих денег лишились три человека, которые обратились в агентство, чтобы купить квартиру в 2016 и 2017 годах, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Общая сумма похищенных денег была больше 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, фигурантка уголовного дела в январе и феврале 2017-го заняла у знакомых 2,4 миллиона рублей и не вернула их в оговоренные сроки.

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