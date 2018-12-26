В Брянской области проходят военные учения

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-26T17:03:00+03:00

В них участвуют три тысячи солдат и 600 единиц техники

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В Брянской области проходят семинедельные военные учения. В них участвуют больше трех тысяч военнослужащих и 600 единиц техники: это танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские системы. Полигоны в Брянской области стали только одной из площадок для учений войск Западного военного округа. Также они проходят в Воронежской, Белгородской и Смоленской областях. В них участвует техника Вислинской и Ельнинской мотострелковых дивизий.

Военные изучат новые приемы ведения тактических действий на поле бое в одиночку и в составе своих подразделений. Экипажи и расчеты освоят применение танков и других машин. Солдаты и офицеры будут участвовать в учебных стрельбах, сдадут нормативы по тактической, огневой, физической, инженерной подготовке, радиационной, химической, биологической защите и другим предметам, сообщают в пресс-службе Западного военного округа.

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