Суд вновь не разрешил открыть ТРЦ «Тимошковых» в Брянске

20 Дек. 16:35 2018-12-20T16:35:04+03:00

Решение Арбитражного суда теперь вступило в законную силу. Фото: Марина АНТОНОВА

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Суд вновь не разрешил открыть торгово-развлекательный центр «Тимошковых» в Советском районе Брянска. Апелляционную жалобу собственника рассматривали 17 декабря в Двадцатом арбитражном апелляционном суде в Туле. Постановление Арбитражного суда Брянской области оставили в силе, сообщают на сайте инстанции.

Напомним, Николай Тимошков как индивидуальный предприниматель и владелец здания №71 на улице Красноармейской подавал исковое заявление к управлению по строительству и развитию территории города Брянска. Он требовал признать незаконным отказ выдать разрешение на ввод торгового центра как строительного объекта в эксплуатацию. Но иск не удовлетворили.

Решение Арбитражного суда теперь вступило в законную силу.

Напомним, торговый центр на Красноармейской закрыли в апреле после проверок пожарной безопасности.

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