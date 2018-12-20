Суд вновь не разрешил открыть ТРЦ «Тимошковых» в Брянске
Суд вновь не разрешил открыть торгово-развлекательный центр «Тимошковых» в Советском районе Брянска. Апелляционную жалобу собственника рассматривали 17 декабря в Двадцатом арбитражном апелляционном суде в Туле. Постановление Арбитражного суда Брянской области оставили в силе, сообщают на сайте инстанции.
Напомним, Николай Тимошков как индивидуальный предприниматель и владелец здания №71 на улице Красноармейской подавал исковое заявление к управлению по строительству и развитию территории города Брянска. Он требовал признать незаконным отказ выдать разрешение на ввод торгового центра как строительного объекта в эксплуатацию. Но иск не удовлетворили.
Решение Арбитражного суда теперь вступило в законную силу.
Напомним, торговый центр на Красноармейской закрыли в апреле после проверок пожарной безопасности.
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