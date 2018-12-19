В Брянске начали заливать новый каток на Набережной
Кататься горожане будут вокруг фонтана
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске начали заливать каток на обновленной Набережной. Зона для катания шириной более трех метров будет располагаться вокруг фонтана.
К слову, в Брянске уже работают открытые катки во всех районах города. Адреса и стоимость можно посмотреть тут.
Также в городе работают все 23 хоккейных корта, их проверили специалисты городского спорткомитета. А 20 декабря завершат проверку ледовых площадок, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.
Вскоре в городе откроются 42 лыжные трассы.
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