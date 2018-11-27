Ледовые катки 2018-2019 в Брянске: дата открытия, расписание, цена на билеты
В конце ноября в Брянск неожиданно пришла зима. За окном морозно – минус 9-12 градусов. Выпал первый снег, который, надеемся, не растает. Как разнообразить длинные зимние выходные, чтобы и весело, и для здоровья было полезно? Для любителей коньков уже открылись крытые катки с искусственным льдом. В ближайшие две недели, как только выпадет достаточно снега, зальют корты и ледовые площадки во дворах и на территориях школ.
«Комсомолка» узнала адреса всех катков в Брянске.
Где покататься на коньках в Брянске?
КРЫТЫЕ ПЛАТНЫЕ КАТКИ
1. Спорткомплекс «Варяг»
Где: улица Дуки, 56В
Т.: 8 (4832) 777-111
Часы работы: по будням с 19.00 до 21.00, на выходных – с 14.00 до 22.00. Технические перерывы для залива катка: 15.30 - 16.00, 17.00 - 17.30, 19.00 - 19.30.
Цены на билеты: дети до семи лет – бесплатно, взрослые – 200 рублей в час, прокат коньков – 100 - 200 рублей в час.
2. Ледовый дворец «Пересвет»
Где: улица Кромская 48-а
Т.: 8 (4832) 57-72-97
Часы работы: суббота в 14.00, 15.30, 18.30, воскресенье в 12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30.
Цены на билеты: 200 рублей - взрослый, 100 рублей - детский. Прокат коньков – 100-200 рублей в час.
3. Ледовый дворец спорткомплекса «Брянск»
Где: улица 2-я Мичурина, 34
Т.: 8 (4832) 27-69-15
Часы работы: по выходным: с 16.30 до 17.30 и с 18.00 до 19.00.
Цены на билеты: 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский. Прокат коньков – 100-200 рублей в час.
ОТКРЫТЫЕ КАТКИ
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
1. Лапландия-парк
Где: парк имени 1000-летия Брянска
Часы работы: по будням с 14.00 до 21.00. По выходным и праздничным дням: с 11.00 до 22.00.
Цены на билеты: от 150 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков для детей – 100 рублей, для взрослых – 150 руб.
2. Каток спортивной школы «Олимп»
Где: парк 1000-летия Брянска, территория ДЮСШ «Олимп»
Часы работы: по выходным с 12.00 до 17.00
Цены на билеты: от 100 рублей за час.
3. Каток у магазина «Линия-1»
Где: улица Брянского фронта, 2
Часы работы: будни с 14.00 до 22.00, выходные: с 10.00 до 22.00.
Цены на билеты: от 150 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков для детей – 100 рублей, для взрослых – 150 рублей.
Бесплатные катки
Хоккейные корты:
- проспект Ленина, 10 и 12
- улица Крахмалева, 39
- улица Вали Сафроновой, 69
- школа №8, 1-ый проезд Станке Димитрова, 2
- гимназия №6, улица Брянского Фронта, 16.
Ледовые площадки:
- школа №2, улица Фокина, 56
- школа №3, улица Луначарского, 7
- школа №4, улица Горького, 50
- школа №5, улица Луначарского, 41
- школа №54, улица Авиационная, 24
- школа №56, 2-ой проезд Станке Димитрова, 4
- школа №60, улица Костычева, 57
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
1. Каток у ДК Медведева
Где: улица Клинцовская, 60
Часы работы: будни с 14.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 22.00.
Цены на билеты: от 150 рублей.
2. Каток у Линии-2
Где: улица Ульянова, 3
Часы работы: будни с 14.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 22.00
Цены на билеты: от 150 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков для детей – 100 рублей, для взрослых – 150 рублей.
Бесплатные катки
Хоккейные корты
- улица Клубная, 5
- 10-й микрорайон, проезд Федюнинского, 11-а
- улица Комсомольская, 18
- улица Камозина, 46
- улица Ново-Советская, 91
- улица Орловская, 10
- улица Почтовая, 124
- улица Шоссейная, 63
- школа №63, микрорайон Отрадное, улица Вокзальная, 162
- двор на улице Почтовой, 146.
Ледовые площадки:
- школа №11, улица 22-го Съезда КПСС, 25
- школа №17, улица Клинцовская, 61
- школа №19, улица Ново-Советская, 48
- школа №39, улица Куйбышева, 101А
- школа №52, улица Ленинградская, 24
- школа №66, улица Металлургов, 41
- гимназия №2, улица Медведева, 2.
ФОКИНСКИЙ РАЙОН
1. Брянский спортивный комбинат «Спартак»
Где: улица 2-я Аллея
Т.: 59-54-41
Цена: от 100 руб.
Бесплатные катки
Хоккейные корты:
- гимназия №1, улица Менжинского, 6
- школа №35, улица Победы, 5
- школа №41, улица Красных Партизан, 35
- стадион «Локомотив», Белые Берега.
Ледовые площадки:
- школа №36, улица Ермакова, 30
- школа №40, проезд Трофименко, 12
- у ДК в Белых Берегах.
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
1. Каток в парке «Юность»
Где: улица Пушкина, 12
Часы работы: с 10.00 до 22.00
Цены на билеты: для школьников и студентов – от 50 рублей без ограничения времени, для взрослых – от 150 рублей. Прокат – 100 рублей детский, 150 – взрослый.
Бесплатные катки
Хоккейные корты:
- улица Пушкина, 9
- улица Вяземского, 4
- гимназия №3, улица Фосфоритная, 9
- школа №49, улица Центральная, 72-а
- стадион имени Брянских партизан, улица Пушкина, 67
- стадион «Локомотив», улица Никитина, 19.
КСТАТИ
Решили купить коньки…
- Выбирайте модель с жесткой подошвой и голенищем, чтобы они хорошо удерживали ногу в области лодыжки.
- Лезвие на коньках должно быть матовым, такое не придется часто затачивать.
- Перед покупкой примерьте 3-4 модели, прислушавшись к собственным ощущениям.
- Оптимальный вариант - ботинки на размер-полтора больше, чтобы надеть теплый носок и не натереть ногу.
- Пройдитесь по магазину в зашнурованных коньках. Если удобно на земле, то и на льду будет комфортно.
Поставьте коньки на ровную поверхность рядом друг с другом. Если не разъехались – берите.
НА ЗАМЕТКУ
Не забудьте подкрепиться…
1. Перед походом на каток хорошенько поешьте. Желательно, чтобы это было полноценное горячее блюдо. С пустым желудком быстро замерзнете.
2. Если перед выходом на каток вы выпили горячий кофе или чай, старайтесь поменьше разговаривать, чтобы не простудиться.
3. Одевайтесь в просторную одежду в несколько слоев. Такая не будет сковывать движения, а благодаря воздушным прослойкам, поможет дольше сохранять тепло.
4. Следите за тем, чтобы ноги были в тепле. Помните: на холоде замедляется кровообращение.
5. Не забудьте надеть шапку, чтобы не застудить голову.
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