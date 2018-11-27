Ледовые катки 2018-2019 в Брянске: дата открытия, расписание, цена на билеты

В конце ноября в Брянск неожиданно пришла зима. За окном морозно – минус 9-12 градусов. Выпал первый снег, который, надеемся, не растает. Как разнообразить длинные зимние выходные, чтобы и весело, и для здоровья было полезно? Для любителей коньков уже открылись крытые катки с искусственным льдом. В ближайшие две недели, как только выпадет достаточно снега, зальют корты и ледовые площадки во дворах и на территориях школ.

«Комсомолка» узнала адреса всех катков в Брянске.

Где покататься на коньках в Брянске?

КРЫТЫЕ ПЛАТНЫЕ КАТКИ

1. Спорткомплекс «Варяг»

Где: улица Дуки, 56В

Т.: 8 (4832) 777-111

Часы работы: по будням с 19.00 до 21.00, на выходных – с 14.00 до 22.00. Технические перерывы для залива катка: 15.30 - 16.00, 17.00 - 17.30, 19.00 - 19.30.

Цены на билеты: дети до семи лет – бесплатно, взрослые – 200 рублей в час, прокат коньков – 100 - 200 рублей в час.

2. Ледовый дворец «Пересвет»

Где: улица Кромская 48-а

Т.: 8 (4832) 57-72-97

Часы работы: суббота в 14.00, 15.30, 18.30, воскресенье в 12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30.

Цены на билеты: 200 рублей - взрослый, 100 рублей - детский. Прокат коньков – 100-200 рублей в час.

3. Ледовый дворец спорткомплекса «Брянск»

Где: улица 2-я Мичурина, 34

Т.: 8 (4832) 27-69-15

Часы работы: по выходным: с 16.30 до 17.30 и с 18.00 до 19.00.

Цены на билеты: 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский. Прокат коньков – 100-200 рублей в час.

ОТКРЫТЫЕ КАТКИ

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

1. Лапландия-парк

Где: парк имени 1000-летия Брянска

Часы работы: по будням с 14.00 до 21.00. По выходным и праздничным дням: с 11.00 до 22.00.

Цены на билеты: от 150 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков для детей – 100 рублей, для взрослых – 150 руб.

2. Каток спортивной школы «Олимп»

Где: парк 1000-летия Брянска, территория ДЮСШ «Олимп»

Часы работы: по выходным с 12.00 до 17.00

Цены на билеты: от 100 рублей за час.

3. Каток у магазина «Линия-1»

Где: улица Брянского фронта, 2

Часы работы: будни с 14.00 до 22.00, выходные: с 10.00 до 22.00.

Цены на билеты: от 150 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков для детей – 100 рублей, для взрослых – 150 рублей.

Бесплатные катки

Хоккейные корты:

- проспект Ленина, 10 и 12

- улица Крахмалева, 39

- улица Вали Сафроновой, 69

- школа №8, 1-ый проезд Станке Димитрова, 2

- гимназия №6, улица Брянского Фронта, 16.

Ледовые площадки:

- школа №2, улица Фокина, 56

- школа №3, улица Луначарского, 7

- школа №4, улица Горького, 50

- школа №5, улица Луначарского, 41

- школа №54, улица Авиационная, 24

- школа №56, 2-ой проезд Станке Димитрова, 4

- школа №60, улица Костычева, 57

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

1. Каток у ДК Медведева

Где: улица Клинцовская, 60

Часы работы: будни с 14.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 22.00.

Цены на билеты: от 150 рублей.

2. Каток у Линии-2

Где: улица Ульянова, 3

Часы работы: будни с 14.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 22.00

Цены на билеты: от 150 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков для детей – 100 рублей, для взрослых – 150 рублей.

Бесплатные катки

Хоккейные корты

- улица Клубная, 5

- 10-й микрорайон, проезд Федюнинского, 11-а

- улица Комсомольская, 18

- улица Камозина, 46

- улица Ново-Советская, 91

- улица Орловская, 10

- улица Почтовая, 124

- улица Шоссейная, 63

- школа №63, микрорайон Отрадное, улица Вокзальная, 162

- двор на улице Почтовой, 146.

Ледовые площадки:

- школа №11, улица 22-го Съезда КПСС, 25

- школа №17, улица Клинцовская, 61

- школа №19, улица Ново-Советская, 48

- школа №39, улица Куйбышева, 101А

- школа №52, улица Ленинградская, 24

- школа №66, улица Металлургов, 41

- гимназия №2, улица Медведева, 2.

ФОКИНСКИЙ РАЙОН

1. Брянский спортивный комбинат «Спартак»

Где: улица 2-я Аллея

Т.: 59-54-41

Цена: от 100 руб.

Бесплатные катки

Хоккейные корты:

- гимназия №1, улица Менжинского, 6

- школа №35, улица Победы, 5

- школа №41, улица Красных Партизан, 35

- стадион «Локомотив», Белые Берега.

Ледовые площадки:

- школа №36, улица Ермакова, 30

- школа №40, проезд Трофименко, 12

- у ДК в Белых Берегах.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

1. Каток в парке «Юность»

Где: улица Пушкина, 12

Часы работы: с 10.00 до 22.00

Цены на билеты: для школьников и студентов – от 50 рублей без ограничения времени, для взрослых – от 150 рублей. Прокат – 100 рублей детский, 150 – взрослый.

Бесплатные катки

Хоккейные корты:

- улица Пушкина, 9

- улица Вяземского, 4

- гимназия №3, улица Фосфоритная, 9

- школа №49, улица Центральная, 72-а

- стадион имени Брянских партизан, улица Пушкина, 67

- стадион «Локомотив», улица Никитина, 19.

КСТАТИ

Решили купить коньки…

- Выбирайте модель с жесткой подошвой и голенищем, чтобы они хорошо удерживали ногу в области лодыжки.

- Лезвие на коньках должно быть матовым, такое не придется часто затачивать.

- Перед покупкой примерьте 3-4 модели, прислушавшись к собственным ощущениям.

- Оптимальный вариант - ботинки на размер-полтора больше, чтобы надеть теплый носок и не натереть ногу.

- Пройдитесь по магазину в зашнурованных коньках. Если удобно на земле, то и на льду будет комфортно.

Поставьте коньки на ровную поверхность рядом друг с другом. Если не разъехались – берите.

НА ЗАМЕТКУ

Не забудьте подкрепиться…

1. Перед походом на каток хорошенько поешьте. Желательно, чтобы это было полноценное горячее блюдо. С пустым желудком быстро замерзнете.

2. Если перед выходом на каток вы выпили горячий кофе или чай, старайтесь поменьше разговаривать, чтобы не простудиться.

3. Одевайтесь в просторную одежду в несколько слоев. Такая не будет сковывать движения, а благодаря воздушным прослойкам, поможет дольше сохранять тепло.

4. Следите за тем, чтобы ноги были в тепле. Помните: на холоде замедляется кровообращение.

5. Не забудьте надеть шапку, чтобы не застудить голову.

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