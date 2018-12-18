Наладить работу троллейбусов после ЧП на проспекте Московском в Брянске пообещали к семи вечера

18 Дек. 18:17 2018-12-18T18:17:40+03:00

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В Брянске рабочие пообещали оперативно восстановить работу троллейбусов после ЧП на проспекте Московском. Общественный транспорт на этом участке поедет после семи часов вечера. Продолжать ремонт контактной сети планируют ночью, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, во вторник, 18 декабря, во время прокладки ливневой канализации обрушился котлован и упала опора со стороны Московского проспекта. Во время ЧП погиб рабочий.

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