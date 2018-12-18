2018-12-18T18:12:54+03:00
Происшествия

В Брянске при обрушении котлована на проспекте Московском погиб рабочий

ЧП случилось днем 18 декабря
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Александр Аксель.Фото: vk.com, Александр Аксель.
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В Фокинском районе Брянска при обрушении котлована на проспекте Московском погиб рабочий. ЧП случилось днем во вторник, 18 декабря. Фотографии с места опубликовали в соцсетях.

Котлован вырыли для строительства ливневой канализации на проспекте в районе школы №28.

- Во время аварии в котловане работали два человека, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе Брянской городской администрации. – Один мужчина успел выбраться наружу. Другой, к сожалению, погиб. На место выезжали все оперативные службы. Свои проверки происшествия устроят правоохранительные и надзорные органы.

В котлован провалился столб. Из-за этого оборвались провода контактной сети для троллейбусов. Поломку на месте устраняют рабочие троллейбусного управления. Они планируют справиться к вечеру. Троллейбусы до этого времени ходить не будут. На проспекте Московском образовалась пробка.

Кстати, в понедельник в соцсетях опубликовали фотографию еще одного огромного котлована в том же месте. На краю большой неогороженной ямы стояли школьники.

- Тот котлован за остановкой «Школа №28» уже засыпали, площадку разровняли, - уточнили в мэрии. – Трагедия случилась на другом участке. Он расположен неподалеку.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

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