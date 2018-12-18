На Покровской горе в Брянске установят дополнительные фонари

18 Дек. 09:04 2018-12-18T09:04:57+03:00

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На Покровской горе в Брянске установят дополнительное освещение. Сейчас его монтируют. Работы завершат к 24 декабря. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков на своей странице в соцсети.

Напомним, брянцы на минувших выходных пожаловались на темноту на Покровке. Хоть здесь и завершили основную часть ремонта. Оказывается, освещение еще не настроили. Специальными прожекторами подсвечивается стела.

На ремонт Покровской горы выделили 15 миллионов рублей. В сквере обновили плитку и лавочки, отремонтировали памятник Пересвету и стелу 1000-летия Брянска.

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