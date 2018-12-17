В Клинцовском районе 19-летний парень погиб под колесами иномарки
Молодой человек лежал на дороге
По факту автоаварии полицейские проводят проверку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Клинцовском районе 19-летний молодой человек погиб под колесами иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов ночи в воскресенье, 16 декабря, на 2-м километре дороги Клинцы-Синьковка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
30-летний водитель «Мерседес-Бенц Е200» ехал со стороны села Рудня-Голубовка в сторону Клинцов. Автомобилист наехал на человека, который лежал прямо на дороге. Пешеход от полученных травм погиб на месте ДТП.
По факту автоаварии полицейские проводят проверку.
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