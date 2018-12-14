В Брянске открыли Год театра в России

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-14T12:26:04+03:00

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В Брянске в четверг, 13 декабря, открыли год театра в России. Торжественная церемония началась в ТЮЗе и продолжилась в драмтеатре. Гости услышали видеообращения министра культуры России Владимира Мединского и председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина. Со сцены актеров и зрителей поприветствовал наш земляк, киноактер Андрей Кайков.

Работникам театра вручили государственные награды. Художник-модельер Екатерина Сизонова и главный администратор театра кукол Елена Доманова получили благодарности от губернатора. Отметили заслуги заведующего электроцехом брянского ТЮЗа Александра Соколова и бухгалтеров ТЮЗа и драмтеатра – Людмилу Котову и Ольгу Гарбузову. Награды облдумы вручили Сергею Сварчевскому, Андрею Савченкову, Раисе Дубининой, Александру Курилкину, Александру Жигалину и Юлии Горбачевой.

Студенты подарили цветы ветеранам брянских театров, сообщают в пресс-службе областного правительства. Зрители увидели спектакль «Игроки».

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