2018-12-11T14:58:54+03:00
Происшествия

12-летний брянский подросток обокрал дачный дом

Добычей юного злоумышленника стали 23 тысячи рублей и мобильный телефон
Марина АНТОНОВА
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На мальчика не стали заводить уголовное дело.На мальчика не стали заводить уголовное дело.
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Юный житель Навлинского района обокрал дачный дом в селе Приволье. В полицию обратился 53-летний потерпевший. Он рассказал, что несколько месяцев не был в своем доме. За это время из жилья пропали деньги и телефон.

- В тот же день полицейские выяснили, что к краже причастен 12-летний подросток, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В его доме нашли похищенный телефон. Раньше мальчик не имел проблем с законом и не состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Подросток признался, что забрался в дом, выставив стекло в окне оставленного без присмотра дома. Внутри он нашел крупную сумму денег. Но не решился взять ее всю. Сначала он потратил несколько тысяч рублей. Но через какое-то время наведался в дом снова. В третий раз с остатками денег мальчишка прихватил и мобильный телефон.

Из-за юного возраста злоумышленника полицейские не стали заводить на него уголовное дело. Но трудного подростка направят в брянскую спецшколу.

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