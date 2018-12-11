Украинцы пытались провезти через брянскую границу незадекларированные доллары, рубли и евро

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-11T13:17:49+03:00

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На границе в Брянской области у двух граждан Украины забрали по десять тысяч долларов. Мужчины не задекларировали наличные на сумму больше 20 тысяч долларов.

- В пункте пропуска Троебортное в Севском районе брянские таможенники остановили для проверки микроавтобус, который ехал из России на Украину, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. – У пассажиров нашли незадекларированные рубли, доллары и евро.

Украинцы сказали, что не знали таможенных правил. Но это не освободило их от ответственности. На нарушителей завели административные дела. Разрешенную к свободному вывозу сумму, по 10 тысяч долларов США, им разрешили оставить, а остальные деньги изъяли.

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