2018-12-11T13:17:49+03:00
Общество

Украинцы пытались провезти через брянскую границу незадекларированные доллары, рубли и евро

Лишнюю наличность изъяли
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской таможни.Фото: пресс-служба Брянской таможни.
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На границе в Брянской области у двух граждан Украины забрали по десять тысяч долларов. Мужчины не задекларировали наличные на сумму больше 20 тысяч долларов.

- В пункте пропуска Троебортное в Севском районе брянские таможенники остановили для проверки микроавтобус, который ехал из России на Украину, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. – У пассажиров нашли незадекларированные рубли, доллары и евро.

Украинцы сказали, что не знали таможенных правил. Но это не освободило их от ответственности. На нарушителей завели административные дела. Разрешенную к свободному вывозу сумму, по 10 тысяч долларов США, им разрешили оставить, а остальные деньги изъяли.

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