2018-12-11T11:01:47+03:00
Общество

В Брянской области живет 14 человек, которые носят почетные звания Героев

10 декабря их чествовали в областном правительстве
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянской области живет 14 человек, которые носят почетные звания Героев Советского Союза и России, Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. В понедельник, 10 декабря, их чествовали в областном правительстве. Здесь прошел торжественный прием, посвященный Дню Героев Отечества, который отмечали 9 декабря.

На встречу пришли Герой Советского Союза Иван Кашин, Герой России Александр Постоялко, Герои Социалистического Труда Александр Боднар и Георгий Лобус, полные кавалеры ордена Трудовой Славы Виктор Логванев, Валентина Стененкова, Мария Ермакова, Николай Маршалко, Антонина Тарасенкова. А также родители Героев России Сергея Василева, Олега Визнюка, Олега Ермакова, Михаила Мясникова, Сергея Морозова, Вадима Ермакова, Андрея Зайцева, Алексея Рассказы, Федора Журавлева, награжденного орденом Кутузова, и Александра Трубенка, награжденного Орденом Мужества.

На прием пригласили кадетов и юнармейцев. Молодые люди познакомились и пообщались с обладателями почетных званий, которые живут на Брянщине.

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