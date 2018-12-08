В Брянске торговые сети пристыдили за то, что они не украшают витрины к Новому году

8 Дек. 16:24 2018-12-08T16:24:12+03:00

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В Брянске торговые сети, салоны связи и банки пристыдили за то, что они не украшают свои витрины к Новому году. До праздника еще больше 20 дней, поэтому власти города еще надеются, что предприниматели проявят свою сознательность и выставят искусственные елочки и гирлянды в окнах.

Между тем, Брянск продолжает украшать дорожное управление. На площади Ленина починили арку для фотосессий, которую то ли разгромили вандалы, то ли она не выдержала снегопада. Скудные ниточки новогодних фонариков тянуться через дамбы, путепроводы и мосты. На стволы некоторых деревьев намотали гирлянды.

Ярко украсили в Брянске к Новому году, в основном, центр города. Чем дальше от него, тем сильнее чувствуется экономия.

Главная елка в Брянске, как правило, наряжена довольно красиво. Кроме ярких фонариков на ней красуются игрушки, которые мастерили дети. Она откроется только 25 декабря.

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