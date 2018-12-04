За неделю в Брянской области гриппом и ОРВИ заболели больше шести тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-04T13:37:24+03:00

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За прошедшую неделю в Брянской области к врачам с симптомами гриппа или ОРВИ обратилось больше шести человек. Эпидемиологический порог превышен на 11,3 процента. Больше всего болеют школьники от 7 до 14 лет, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Брянской области. Заболеваемость пока ниже эпидпорога только в самой младшей возрастной группе – от 0 до 2 лет.

В Брянске к врачам обратилось 3232 заболевших. В городе, в основном, болеют взрослые старше 15 лет.

За два месяца провели больше тысячи исследований на острые респираторные вирусные инфекции. Обследовали 207 человек. В итоге выявили 20 положительных результатов: это риновирусы, аденовирусы, парагрипп и другие.

В Брянской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.

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