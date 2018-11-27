В Брянске продлили ограничение движения на Спартаковской

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-27T14:55:30+03:00

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В Советском районе Брянска рабочие не успели отремонтировать канализационный коллектор на улице Спартаковской. Поэтому ограничение движения здесь продлевают до 30 ноября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Перекрытым остается участок от улицы Карачижской до улицы Урицкого. В мэрии просят автомобилистов планировать поездку и выбирать пути объезда.

Напомним, ремонт части коллектора на улице Спартаковской начался месяц назад. Из-за того, что перекрыли одну из транспортных артерий города, Советский район, особенно улица Красноармейская, стоят в пробках. В Брянске впервые за долгие годы начали заменять разрушившиеся бетонные трубы канализации. Именно в этот коллектор только у "самолета" провалился полуторогодовалый малыш в 2012 году.

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