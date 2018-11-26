На брянской трассе иномарка съехала в кювет: травмы получила 10-летняя девочка
Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение
Школьница ушибла позвоночник.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На брянской трассе в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Авария случилась в начале одиннадцатого утра в воскресенье, 25 ноября, на 369-м километре трассы М-3 «Украина», сообщают в УГИБДД по Брянской области.
29-летняя автомобилистка на «Ауди 100» ехала в сторону Навли. Женщина не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
Травмы получила 10-летняя пассажирка иномарки. Девочка ушибла позвоночник. Пострадавшую осмотрели медики и отпустили ее домой, назначив лечение.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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