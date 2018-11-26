На брянской трассе иномарка съехала в кювет: травмы получила 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-26T10:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На брянской трассе в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Авария случилась в начале одиннадцатого утра в воскресенье, 25 ноября, на 369-м километре трассы М-3 «Украина», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

29-летняя автомобилистка на «Ауди 100» ехала в сторону Навли. Женщина не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Травмы получила 10-летняя пассажирка иномарки. Девочка ушибла позвоночник. Пострадавшую осмотрели медики и отпустили ее домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».