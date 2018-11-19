2018-11-19T14:19:17+03:00
Общество

Для Белобережского детского санатория купят водолечебную установку

Оздоровительному учреждению нужен еще ремонт корпуса и новый автомобиль
Марина АНТОНОВА
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Для Белобережского детского санатория купят водолечебную установку для физиоотделения. Деньги на нее выделили из областного бюджета, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Трехэтажный спальный корпус санатория требует ремонта. Оздоровительному учреждению также требуется микроавтобус для поездок отдыхающих детей по культурно-историческим местам Брянской области и доставки сотрудников санатория к месту работы. Кстати, в этом году санаторий получил легковой медицинский автомобиль.

В Белобережском санатории в год отдыхают около трех тысяч детей. Дополнительные деньги обещали выделить учреждению в 2019 и 2020 годах.

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