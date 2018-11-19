Для Белобережского детского санатория купят водолечебную установку
Для Белобережского детского санатория купят водолечебную установку для физиоотделения. Деньги на нее выделили из областного бюджета, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Трехэтажный спальный корпус санатория требует ремонта. Оздоровительному учреждению также требуется микроавтобус для поездок отдыхающих детей по культурно-историческим местам Брянской области и доставки сотрудников санатория к месту работы. Кстати, в этом году санаторий получил легковой медицинский автомобиль.
В Белобережском санатории в год отдыхают около трех тысяч детей. Дополнительные деньги обещали выделить учреждению в 2019 и 2020 годах.
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