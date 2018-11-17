СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-17T12:25:48+03:00

Педагоги уже побывали в школах Брянска и Стародуба, на очереди - Клетня

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Лучшие учителя страны проводят открытые уроки в Брянской области в рамках образовательного фестиваля "Парад звезд".

Педагоги-финалисты конкурса "Учитель года-2018" уже провели мастер-классы в Брянском городском лицее № 1 имени Александра Пушкина и лицее № 27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

16 ноября площадкой для показательных занятий стала Стародубская школа № 3. Юлия Капалкина, учитель математики из Карачаево-Черкесской Республики продемонстрировала, что математика - это не просто точная наука, а способ мышления. Новаторский подход к урокам директора брянского лицея № 1 Юрия Клюева доказал, что химия - предмет, не лишенный творчества: каждый элемент таблицы Менделеева педагог сравнивает с нотами, которые, объединяясь, начинают звучать. Об искусственном интеллекте шел разговор на мастер-классе Игната Игнатова, учителя информатики московской школы № 1540». На основе песен Великой Отечественной войны Григорий Назаров, учитель истории химкинской гимназии № 9 пояснил, что песня является историческим источником.

17 ноября педагоги проведут мастер-классы в Клетне.

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