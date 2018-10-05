Учитель химии из Брянска получил малого «Хрустального пеликана»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-05T22:09:34+03:00

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Вечером в пятницу, 5 октября, в международный День учителя назвали имена лучших педагогов страны. За это звание боролись преподаватель обществознания и права из Чечни Алихан Динаев, преподаватель информатики и ИКТ, технологии из Москвы Игнат Игнатов, преподаватель истории, обществознания и права из Псковской области Илья Казанцев, преподаватель истории и обществознания из Московской области Григорий Назаров и преподаватель химии из Брянска Юрий Клюев.

Все они прошли серьезный региональный отсев. Из 85 претендентов в финал попали 15. На заключительном этапе конкурса учителя провели мастер-классы и классные часы. Завершающим испытанием, к которому допустили всего пятерых педагогов, стал «Разговор с министром». Главной темой беседы стало развитие российского образования.

Имя победителя конкурса назвали на торжественном вечере в Кремле. Им стал Алихан Динаев. 33-летний брянец Юрий Клюев получил малого "Хрустального пеликана" и диплом и нагрудный знак "Учитель года".

Корреспондент «Комсомольской правды» в Брянске» дозвонился Юрию Александровичу и расспросил о конкурсе.

Белого пеликана из шоколада Юрий Клюев разделил с другими конкурсантами.

Пять лет решался

Юрий Клюев уже десять лет преподает химию в Брянском городском лицее №1. Но в конкурсе «Учитель года» участвует впервые.

- Для меня этот результат - большая победа, - рассказывает Юрий Клюев. - Я уверен, что все объективно и справедливо, просто так распорядилась судьба. На этом конкурсе не должно быть проигравших. Здесь каждый участник почерпнул для себя что-то новое. Коллеги в лицее пять лет меня уговаривали принять участие в конкурсе. Но я не соглашался. И в этом году сам решился. Подумал: я молодой педагог, опыт выступлений на масштабных всероссийских конференциях у меня есть. Плюс посмотрел конкурсные ролики и вдохновился на участие. Мне понравилась атмосфера, которая царит на конкурсе. И, попав сюда, я ни капли не разочаровался. Даже, если бы у меня не получилось войти в число финалистов, я бы не расстраивался.

- Какое испытание показалось самым сложным?

- Для меня все были одинаково важными и значимыми, - говорит Юрий Клюев. – Но самым ответственным я назвал бы конкурс с участием детей. На него я затратил больше всего энергии. Если на семинаре и мастер-классе можно полностью положиться на себя, настроить психологически. С детьми договориться не получится. Если не разожжешь в них искру, не поведешь за собой, то все твои усилия тщетны. И самое приятно видеть, как ты завладел сердцами детей. Мне удалось зажечь в сердцах ребят эти искры.

На своих уроках Юрий Александрович разбивает стереотип о том. что химия сложный и скучный предмет.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Привык разрушать стереотипы

На конкурсе «Учитель года» Юрий Клюев пусти в ход один из своих козырей. У брянского учителя очень хороший голос и часть его выступления состояла из музыкальных композиций.

- Современное образование требует новой подачи материала, - рассказывает Юрий Клюев. – На конкурсе я старался разрушить стереотип о том, что химия сложный и скучный предмет. И постарался подать химию под другим соусом – частично театрализировал свой урок. В образе Мефистофеля я исполнил его куплеты и показал несколько «алхимических» трюков. Все были в восторге. А некоторые члены жюри подумали, что я сумасброд, когда растворил золотое кольцо в пробирке.

Как признается Юрий Клюев, его поразили мастер-классы других конкурсантов.

- Некоторые были настолько трогательными, что мне пришлось покидать зал, чтобы прийти в себя,- признается педагог. – Я счастлив, что мне довелось это увидеть и пережить.

В финале конкурса "Учитель года России" Юрий Клюев использовал свой "козырь" - пение.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Поддержка за сотни километров

В Брянск Юрий Клюев вернется с новым опытом.

- Я не устаю учиться, на конкурсе я открыл для себя новые способы подачи материала и общения с учениками, - рассказывает учитель. - Причем это настолько тактично, деликатно и необычно, что остается только брать на вооружение.

Впереди у Юрия Клюева дорога домой.

- Дома меня уже ждут супруга с сыном, родители, сестры, брат ученики, коллеги, да и вся Брянщина, - говорит педагог. – Я благодарю всех за поддержку. За сотни километров от малой родины я чувствовал позитивную энергетику и близость своих земляков, она придавала мне сил. Я благодарен всем за слова поддержки, эсэмэски, сообщения в соцсетях и месенджерах.

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