2018-10-03T16:33:17+03:00
Общество

Педагог из Брянска Юрий Клюев вошел в топ-пять финалистов конкурса "Учитель года России"

Заключительный этап конкурса пройдет 4 октября
Елена РАКОВА
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Юрий Клюев (справа) стал пятым призером конкурса "Учитель года России" 2018.Юрий Клюев (справа) стал пятым призером конкурса "Учитель года России" 2018.
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В среду, 3 октября, в Санкт-Петербурге назвали имена пяти финалистов конкурса "Учитель года России". Среди них оказался 33-летний педагог из Брянска Юрий Клюев.

Уже десять лет Юрий Клюев преподает химию в Брянском городском лицее №1 имени Александра Пушкина. Сюда он пришел работать сразу после окончания университета Брянского госуниверситета имени академика Петровского, в 2007 году.

- Юрий был старостой своей группы, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в деканате Естественно-географического факультета БГУ. - Хорошо учился, особенно ему нравилась биология и ботаника. Он даже писал по ней выпускной диплом. Всегда улыбчивый, отличный товарищ, готовый прийти на помощь в любую минуту. Участвовал чуть ли не во всех студенческих конкурсах. Особенно запомнился своими песнями. Он и сейчас часто заходит в наш вуз, и мы всегда рады встрече с ним.

В лицее гордятся своим преподавателем.

- Это находка для нас, - говорит врио директора Татьяна Марусова. - Из него энергия буквально бьет ключом, он очень талантлив.Его ученики не раз становились призерами региональных и всероссийских олимпиад по химии. Юрий Александрович активно занимается научной деятельностью. Недавно он защитил кандидатскую по биологии. В 2016-м году сам инициировал и провел областную научно-теоретическую конференцию "Достояние Брянщины глазами школьников".

Среди наград Юрия Клюева почетная грамота Министерства образования России и нагрудный знак "Почетный работник общего образования России".

- За Юрия Александровича болеют его ученики, ребята через нас, учителей, передают ему поздравления и слова поддержки, - рассказывает Татьяна Марусова. - После объявления пятерки финалистов он сразу же позвонил мне. Чувствовалось, Юрий Александрович в хорошем настроении. Я сказала: " Две победы есть, нужна и третья". А он ответил: "Будем посмотрим..." Все мы желаем ему победу в конкурсе.

Юрий Клюев в этом году стал лучшим учителем Брянщины. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Юрий Клюев в этом году стал лучшим учителем Брянщины.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Кстати, педагог из Брянской области лишь один раз становился лучшим учителем страны. В 1993 году "Хрустального пеликана" вручили преподавателю русского языка и литературы из Брянска Олегу Парамонову.

Заключительное испытание Для Юрия Клюева - "Разговор с министром" - пройдет 4 окитября в Москве. Победителя конкурса «Учитель года России» 2018 объявят 5 октября в Кремле.

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