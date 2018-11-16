СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-16T15:58:56+03:00

Аварию не могут устранить с самого утра

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Брянска прорвало водопровод. Жители домов №43, №45, №47, №64 и №64/1 по улице Костычева с утра 16 ноября находятся без холодной воды. К половине четвертого дня аварию так и не устранили.

- Сначала раскопали дорогу в одном месте, но там прорыва не было, - рассказали "Комсомолськой правде" в Брянске" в центральной диспетчерской городского водоканала. - Теперь копают на другом участке.

На улице Костычева вода выливалась из люков. Она стекала в сторону переулка Пилотов. Вода быстро замерзла. Счищать замороженную воду приехала специальная техника. Рабочие перерыли тяжелой техникой автомобильную дорогу. Но до причины аварии так и не добрались. Кстати, горячая вода у жильцов этих домов есть.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».