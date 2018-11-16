2018-11-16T12:50:50+03:00
Общество

Лучший «анискин» страны брянец Сергей Кузюков: "В работе участкового самое главное - заслужить доверие граждан"

Наш земляк стал победителем всероссийского конкурса
Мария Дедкова
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Фото: kp.ruФото: kp.ru
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Брянец Сергей Кузюков победил во всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». В пятницу, 16 ноября, на кануне профессионального праздника в Москве подвели окончательные итоги.

Сергей Кузюков в торжественной обстановке получил памятную статуэтку, ключи от УАЗ «Патриот» и очередное звание - подполковник полиции.

- Мне выпала честь принимать поздравления, как победителю, - говорит Сергей Кузюков. -В работе участкового самое главное - заслужить доверие градан. Именно доверие жителей Брянской области, а также поддержка коллег и близких позволила мне одержать эту победу. Я обещаю с честью и достоинством нести высокое звание «народного» участкового.

Напомним, Сергей Кузюков родом из Севского района. В полиции он работает больше 15 лет. В его участок входят 17 сел, в том числе приграничных. Живут там почти две тысячи человек.

Подробнее о Сергее Кузюкове, читайте тут.

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