Лучший брянский «анискин» Сергей Кузюков: "Жители моего участка стали мне родными"

18 Окт. 14:00 2018-10-19T10:11:07+03:00

Полицейский настолько полюбил жителей своего участка, что, по его словам, уже не сможет их оставить. Фото: Мария ДЕДКОВА

Полицейский из Севского района представит наш регион на всероссийском конкурсе

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Пошел на службу по примеру дяди

На Брянщине подвели итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый -2018». За право представлять нашу область на всероссийском уровне боролись 13 полицейских. По итогам голосования победителем стал 33-летний майор полиции из Севского района Сергей Кузюков. Он будет представлять нашу область в финале всероссийского конкурса.

Сергей Кузюков пришел в полицию больше 15 лет назад.

- Я пошел по стопам дяди, - говорит полицейский. – Он дослужился до звания полковника полиции. Я с детства «влюбился» в форму милиционера, мечтал ее надеть.

За время службы Сергей Кузюков помог раскрыть около сотни преступлений и выписал почти тысячу административных протоколов.

- Сергей работает у нас уже 12 лет, - рассказал руководитель Севского межмуниципального отдела полиции, полковник Андрей Белоусов. - Он работает на участке, куда входят 17 сел, в том числе приграничных. Живут там почти две тысячи человек. Участок у него очень непростой: много нарушителей границы, которые часто фигурируют в криминальных сводках нашего района. Но Сергей Кузюков справляется со своими обязанностями на все сто процентов.

За время службы Сергей Кузюков помог раскрыть около сотни преступлений и выписал почти тысячу административных протоколов. Фото: Мария ДЕДКОВА

Подопечных знает лично

Лучшим «анискиным» Брянщины Сергей мог бы и не стать. Два года с 2004-го по 2006-й Сергей Кузюков работал следователем. Но, как признается полицейский, ему больше по душе была служба участкового.

- Пока я был участковым, полюбил общение с людьми, - говорит Сергей Кузюков. – Мне хотелось помогать жителям лично. Мой участок назвать «тихим» нельзя. То молодежь хулиганит, то соседи подерутся... Но мне приятно, когда селяне говорят мне «спасибо». Я лично знаю каждого жителя своего участка. За время службы они стали мне родными, я настолько к ним прикипел, что уже не смогу их оставить.

Местные жители тоже доверяют участковому и помогают ему распутывать преступления.

- Однажды на моем участке произошла серия краж, - говорит участковый. – И жители моего участка рассказали, что по улицам одного из сел разгуливает подозрительный мужчина. Им оказался гражданин Украины, который, как выяснилось, и был тем самым воришкой. Я его задержал, мужчину судили и отправили в колонию, а потом депортировали.

В сентябре, возвращаясь домой со своего участка в селе Троебортное, Сергей заметил двух молодых людей с рюкзаками, которые постоянно оглядывались.

- Парни были мне не знакомы, поэтому я решил проверить у них документы, - говорит Сергей Кузюков. – Попросил открыть рюкзаки. А в них оказались восемь килограммов наркотиков… Сейчас они находятся под следствием.

Выиграть помогла дочь

Такие серьезные преступления участковому попадаются довольно редко. Гораздо чаще приходится разбирать соседские ссоры и скандалы, проводить ликбез для местных жителей. А еще Сергей Кузюков вместе с сотрудниками ПДН беседует с неблагополучными семьями.

Хотя работа занимает большую часть жизни, Сергей Кузюков находит время и для хобби – рыбалки.

- В свободное время люблю поиграть в футбол, волейбол, покатается на лыжах, - рассказывает участковый. - Несколько раз участвовал в областных спортивных соревнованиях и всегда занимаю призовые места.

Дома Сергея Кузюкова поддерживают красавица-жена Альбина и 12-летняя дочь Диана. К слову, именно благодаря дочери Сергей вырвался в лидеры конкурса.

- Я обратилась в социальных сетях ко всем жителям Брянской области, - рассказывает Диана. - И попросила поддержать моего папу в конкурсе. Потому что знаю, что он у меня трудолюбивый, очень талантливый и достоин победы.

Местные жители тоже доверяют участковому и помогают ему распутывать преступления.Фото: Мария ДЕДКОВА

Финал конкурса «Народный участковый - 2018» пройдет с 1 по 10 ноября – проголосовать за лучшего участкового можно будет на сайте kp.ru.

Победителя наградят в канун профессионального праздника участковых уполномоченных полиции, который отмечают 17 ноября.

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