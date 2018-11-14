2018-11-14T17:00:03+03:00
Общество

Мусорные баки в Володарском районе Брянска убрали по предписанию ГИБДД

Жители частного сектора продолжают складировать отходы на прежнем месте
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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Мусорные баки в частном секторе Володарского района убрали по предписаниям ГИБДД. Контейнеры были установлены с нарушениями. Жители улиц Суворова, Бабушкина, Павлова, Льва Толстого и других выносили сюда отходы несколько лет. Теперь к жилым домам по графику приезжает мусоровоз.

Но жильцы по привычке продолжают выбрасывать отходы в места, где раньше стояли контейнеры.

Власти пообещали подумать, куда можно еще поставить мусорные баки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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