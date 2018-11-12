В лесу около фермы в брянском селе Домашово нашли останки коров

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-12T09:59:46+03:00

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В лесу около фермы в брянском селе Домашово нашли останки крупного рогатого скота. Эти и другие грубые нарушения на предприятии по производству молока и разведению коров выявила прокуратура во время проверки.

- На ферме нет ограждения, чтобы не допустить диких животных на территорию, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Нет хранилища для навоза, на въезде отсутствует дезинфекционный барьер, перед входом в зону хранения и подготовки кормов нет дезковриков, на входе в производственную зону отсутствует санитарный пропускник.

К тому же оказалось, что животные выбывают с фермы без ветеринарных документов.

На генерального директора предприятия завели административные дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил, за скрытие информации о внезапном падеже скота и нарушении правил утилизации биологических отходов.

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