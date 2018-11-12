2018-11-12T09:14:01+03:00
Общество

В Клинцах через суд потребовали снести аварийное здание Дома быта

В 2013 году в нем обрушилась часть перекрытий
Марина АНТОНОВА
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Фото: ГТРК "Брянск".Фото: ГТРК "Брянск".
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В Клинцах потребовали снести аварийное здание Дома быта на улице Октябрьской. Прокуратура подала иск на его владельцев. Суд его удовлетворил. Решение вступило в законную силу. Исполнительное производство направили судебным приставам.

- Собственниками помещений в трехэтажном здании являются 11 человек, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В марте 2013 года часть перекрытий обрушилась. С тех пор владельцы ничего не сделали с аварийным домом: не снесли его и не пытались его реконструировать. Кроме того, в аварийное здание могут проникнуть посторонние.

Дом №17 по улице Октябрьской расположен недалеко от жилого квартала Клинцов и торговых центров. Клинцовская городская администрация потребовала от собственников снести его, но этого так и не сделали. Поэтому прокурор обратился в суд.

Суд обязал владельцев помещений в течение месяца после того, как решение вступил в силу, провести первый этап капитального ремонта: снести крышу, кирпичную трубу, межэтажные перекрытия и ограждающих конструкций до уровня стен первого этажа.

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