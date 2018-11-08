В Стародубском районе задержали двух украинцев, которые переходили границу без документов

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-08T08:50:04+03:00

У 18-летнего молодого человека не было документов на выезд из России. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы

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В Стародубском районе задержали двух граждан Украины, которые переходили границу без документов, минуя официальные пункты пропуска. 41-летний мужчина направлялся в Россию, чтобы помочь покинуть нашу страну 18-летнему молодому человеку. У второго иностранца не было документов на право выезда из России, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

4 ноября на одного из задержанных завели уголовное дело за незаконное пересечение границы. А в отношении его помощника возбудили уголовное дело за соучастие в преступлении.

Нарушителям грозит до двух лет колонии.

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