В Брянске ищут новогоднюю елку для Фокинского района

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-07T10:50:41+03:00

Самую красивую установят на площади перед ДК железнодорожников

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В Брянске ищут новогоднюю елку, которую накануне праздника установят в Фокинском районе. Дерево должно быть высотой от 12 до 18 метров, ровное, красивое и пушистое. Свои предложения горожане могут отправить до 8 декабря.

Главную елку Фокинского района по традиции установят на площади перед ДК железнодорожников. Еще несколько украшенных деревьев появится в других общественных местах района.

Свои предложения отправляйте на электронную почту: brfok32@yandex.ru или звоните по телефонам: 63-14-07 или 63-55-58.

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