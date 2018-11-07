В Брянске ищут новогоднюю елку для Фокинского района
Самую красивую установят на площади перед ДК железнодорожников
Фото: пресс-служба Фокинской районной администрации.
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В Брянске ищут новогоднюю елку, которую накануне праздника установят в Фокинском районе. Дерево должно быть высотой от 12 до 18 метров, ровное, красивое и пушистое. Свои предложения горожане могут отправить до 8 декабря.
Главную елку Фокинского района по традиции установят на площади перед ДК железнодорожников. Еще несколько украшенных деревьев появится в других общественных местах района.
Свои предложения отправляйте на электронную почту: brfok32@yandex.ru или звоните по телефонам: 63-14-07 или 63-55-58.
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