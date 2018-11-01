2018-11-01T18:20:46+03:00
Общество

В Володарском районе Брянска обезвредили семь боеприпасов времен войны

Среди взрывоопасных предметов была 100-килограммовая авиабомба
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Росгвардии по Брянской области.Фото: пресс-служба Росгвардии по Брянской области.
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В Володарском районе Брянска нашли сразу семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в центр управления в кризисных ситуациях утром в четверг, 1 ноября. На место обнаружения выехала группа специалистов Брянского пожарно-спасательного центра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Среди боеприпасов оказалось три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра, один снаряд калибра 88 миллиметров и один – 76 миллиметров, а также две авиабомбы – 50 и 100 килограммов. Опасную находку, которая пролежала в земле больше 70 лет, около полудня обезвредили спасатели.

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