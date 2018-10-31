2018-10-31T15:02:39+03:00
Общество

Гражданин Украины пытался пересечь границу в Брянской области по паспорту друга

Мужчина сказал, что потерял свои документы в Москве
Марина АНТОНОВА
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Нарушителя задержали 28 октября.Нарушителя задержали 28 октября.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Гражданин Украины пытался пересечь границу в Брянской области по чужому паспорту. Нарушителя задержали пограничники 28 октября в пункте пропуска Троебортное, что в Севском районе. Мужчина объяснил, что свои документы потерял в Москве. Он планировал выехать из России по паспорту друга, который и предъявил на пограничном контроле.

Нарушителя задержали, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на пересечение Государственной границы РФ без действительных документов». Санкция по ней предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

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