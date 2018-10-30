В Брянске пьяный бездомный до смерти забил знакомую

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-30T14:03:16+03:00

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В Брянске 36-летнего бездомного подозревают в том, что он до смерти избил знакомую. На мужчину завели уголовное дело. Следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого.

- По версии следствия, вечером 24 октября пьяный брянец, не имеющий постоянного места жительства, избил 52-летнюю приятельницу, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Это случилось на улице Вокзальной в Фокинском районе. Потерпевшая от полученных травм умерла в больнице на следующий день.

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