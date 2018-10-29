СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-29T17:21:32+03:00

По ним можно узнать, когда придет нужный автобус или троллейбус

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В Брянске начали устанавливать электронные табло на остановках общественного транспорта. Их фотографии появились в группе «Брянский автобус» в социальной сети. На табло написано название остановки, номер маршрута автобуса или троллейбуса, конечная остановка и время прибытия на остановку.

Первые табло появились на остановках «ДК Железнодорожников» и « Автовокзал».

Всего в Брянске в этом году установят десять светодиодных табло на пяти остановочных пунктах в прямом и обратном направлении. Новые табло появятся также на площади Ленина, площади Партизан и на Кургане Бессмертия.

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