Главный нарколог России назвал Брянскую область одной из самой пьющей в стране

25 Окт. 17:30 2018-10-25T17:30:41+03:00

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Главный нарколог России Евгений Брюн назвал Брянскую область в числе самых пьющих в стране. Специалист исходил из данных по больным алкоголизмом в регионах, которые стоят на учете в больнице. Вместе с Брянской областью алкоголь в неумеренных количествах употребляют на Чукотке, Камчатке и Сахалине, в Магаданской, Нижегородской, Томской, Тамбовской областях, в Еврейской автономной области и Якутии, передают слова нарколога РИА Новости.

В прошлом году Брянская область оказалась на 42-м месте по продаже алкоголя. За год она поднялась с 61 места. Список трезвости субъектов РФ составил РИА Рейтинг.

На днях коммерческое маркетинговое агентство составило собственный рейтинг пьющих городов. Брянск там не фигурирует. А на первом месте оказался Саратов. Эксперты вели опрос в 25 российских городах. Они спрашивали, употребляют ли жители алкоголь, если да, то как часто, и пили ли они спиртное сегодня. Всего опросили чуть больше трех тысяч человек.

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