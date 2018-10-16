В Брянской области лесничие и школьники заготовили пять тонн желудей

16 Окт. 11:51 2018-10-16T11:51:05+03:00

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В Брянской области к середине октября заготовили больше пяти тонн семян дуба черешчатого. Лесничие вместе со школьниками участвуют в акции «Живи, лес!». На днях она прошла в Навлинском районе. На нее пришли лесоводы из Дубровского, Навлинского и Суземского районов и ученики Навлинской школы №2.

Субботники по заготовке желудей также прошли в Почепском, Брасовском, Севском, Трубчевском, Брянском и других лесничествах, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Образцы заготовленных семян дуба отправили на анализ на Брянскую лесосеменную станцию Центра защиты леса. Весной из них будут выращивать саженцы.

Во время проведения акции ребята также помогают убираться в лесу и сажают новые деревья. Впервые она прошла в 2012 году.

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