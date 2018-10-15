Брянский спортсмен Виталий Минаков в следующем поединке сразится с Сергеем Харитоновым

15 Окт. 10:51 2018-10-15T11:10:42+03:00

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Брянский спортсмен Виталий Минаков в следующем поединке может сразиться с Сергеем Харитоновым. По предварительной информации, бой состоится в январе. Об этом сообщили в официальной группе Виталия Минакова в социальных сетях.

13 октября Сергей Харитонов нокаутировал американца Роя Нельсона.

- Складывается двоякое ощущение из-за того, что мы можем встретиться с Сергеем, - пишет Виталий Минаков. - Но думаю, бой не испортит отношения между нами.

Если брянец выиграет этот поединок, он встретится с победителем Гран-при, в финал которого вышли американский боец Райан Бейдер и россиянин Федор Емельяненко.

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