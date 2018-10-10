БМЗ демонстрирует эффективную производственную систему

10 Окт. 14:02 2018-10-10T14:04:24+03:00

Высокая вовлеченность коллектива в процесс совершенствования производственной системы в целом в очередной раз отмечена как сильнейшая сторона БМЗ

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БМЗ уверенно удерживает позиции лидера внедрения производственной системы Трансмашхолдинга. Многие практики, выработанные на заводе, рекомендованы к применению на других предприятиях компании.

В этом году полезным для распространения опытом команда аудиторов посчитала видеоуроки и интерактивные обучающие материалы в электронных терминалах, установленных на производственных участках.

Доказала свою состоятельность и эффективность внедренная на БМЗ система решения проблем в процессе производства, включающая электронные журналы открытых вопросов, что также отмечено аудиторами. Среди достижений завода названо активное участие работников в подаче рационализаторских инициатив - предложений по улучшениям. Многие из них внедряются в производство и приносят заметный экономический эффект. Только за период с октября прошлого года он составил более 1,8 миллионов рублей.

Высокая вовлеченность коллектива в процесс совершенствования производственной системы в целом в очередной раз отмечена как сильнейшая сторона БМЗ. Слаженная командная работа заставляет реально действовать инструменты и методики, направленные на повышение качества продукции, максимально эффективное использование ресурсов, снижение непроизводительных затрат, создание безопасных условий труда.