Жителя Брянской области задержали за связь с 13-летней девочкой

По версии следствия, сексом со школьницей депутат занимался у себя дома. В апреле здесь проводили обыски.

Жителя брянского города Дятьково 1 декабря задержали за интимную связь с 13-летней школьницей. Следователи завели уголовное дело по статье «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего».

По данным следствия, 46-летний безработный житель Дятькова, который уже был судим, 20 марта за деньги занялся сексом с 13-летней девочкой. Это произошло около двух часов дня в одной из квартир в 13-м микрорайоне.

Задержанный утверждает, что не знал, сколько на самом деле девочке лет. И предположил, что больше 16. В интимную связь школьница вступила за деньги.

Оказалось, что это новый эпизод и новый фигурант в рамках расследования уголовного дела с депутатом Дятьковского районного Совета. Напомним, что его арестовали в середине апреля и обвиняют в такой же связи с несовершеннолетней в своем доме. Вместе с народным избранником задержали 19-летнюю девушку, которая свела депутата и школьницу. На нее завели уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией».

Следователи считают, что школьница занималась сексом со взрослыми мужчинами в Дятькове и Дятьковском районе. Предполагается, что на это она пошла из-за материальных трудностей.

И депутат, и сводница суда дожидаются под стражей. Народному избраннику грозит до десяти лет колонии, девушке – до восьми.