В Брянской области задержали депутата за интимную связь с несовершеннолетней

Депутату могут дать до 10 лет лишения свободы. 19-летняя обвиняемая может получить до 8 лет. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области возбудили уголовное дело на депутата Дятьковского районного Совета. Его обвиняют в половых сношениях с лицом, достигшем двенадцатилетнего возраста, но не достигшем 14 лет, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. Одновременно с этим завели уголовное дело на 19-летнюю жительницу Дятьково. Ее подозревают в вовлечении потерпевшей в занятие проституцией.

– Преступление выявлено оперативными сотрудниками УУР УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону, – рассказали брянские следователи. – Подозреваемые задержаны органом предварительного следствия при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии.

Предварительно установлено, что с февраля по март 2021 года депутат у себя дома в городе Дятьково совершил с потерпевшей половой акт. Несовершеннолетнюю мужчине за деньги привела 19-летняя местная жительница. Также под ее контролем девочка в этот же период времени занималась проституцией в Дятькове и Дятьковском районе. Делала она это из-за материальных трудностей.

В местах жительства задержанных прошли обыски. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. За совершенное преступление депутату могут дать до 10 лет лишения свободы. 19-летняя обвиняемая может получить до 8 лет.

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