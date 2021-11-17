За первые сутки приема вопросов на прямую линию с брянским губернатором постапило 109 звонков

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

За первые сутки приема обращений на прямую линию с брянским губернатором Александром Богомазом поступило 109 звонков. На электронную почту жители области отправили 22 письма. В мессенджере WhatsApp получили 38 сообщений от граждан, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Большинство вопросов поступило от жителей Брянска - 66,1%. Чаще всего обращения связаны с проблемами ЖКХ. Они занимают 18,2% от всех.

Напомним, прямая линия с Александром Богомазом пройдет 23 ноября в 17.00. Вопросы можно будет присылать с 9.00 до 18.00 до 23 ноября включительно.