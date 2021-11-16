Обращения могут быть письменными, устными, в формате видео. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 23 ноября проведет прямую линию с жителями. Начало - в 17.00, сообщают в региональном оперативном штабе.

Глава региона даст ответы на волнующие людей вопросы. В этом году впервые она пройдет сразу на нескольких эфирных площадках. Трансляцию проведут на телеканалах «Брянская губерния», «ОТР», радиостанции «32РАДИО», в официальной группе «Брянская область» социальной сети «ВКонтакте».

С понедельника, 16 ноября, уже начали собирать вопросы от жителей области. Их можно будет задать по многоканальному телефону 88002003268. Ежедневно с 9.00 до 18.00. По 23 ноября включительно звонки будет принимать единый колл-центр.

Направить вопросы губернатору можно будет и по электронной почте voprosglave@bryanskobl.ru,. Для этого нужно будет указать контактные данные для получения ответа на обращение, или на мобильный номер Ватсап 89018093268.

Обращения могут быть письменными, устными, в формате видео.

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