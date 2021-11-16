В Брянске простились с поэтом Владимиром Сорочкиным

Фото: Александр БЕЛЯК.

В Брянске во вторник, 16 ноября, простились с поэтом и руководителем писательской организации Владимиром Сорочкиным. Его похоронили на Центральной аллее кладбища Советского района. Траурная церемония началась в одинадцать часов утра. И собрала множество людей: родных и близких, писателей, литераторов, библиотекарей, учителей, чиновников, депутатов, журналистов.

Фото: Александр БЕЛЯК.

- На плечи Владимира свалилось столько важных для всех писателей дел, - сказал председатель правления Собза писателей России, наш земляк Николай Иванов. - Благодаря ему и таким же его коллегам из регионов существуют писательские организации, которых лишили финансирования. Деньгами помогают только областные власти. В Союзе писателей получили много соболезнований из различных регионов России и стран ближнего зарубежья.

По словам Николая Федоровича, Владимир Сорочкин был не только хорошим поэтом, но и переводчиком. Ему было интересно мыслить на других языках и пытатьсяперевести другую культуру, другой уклад жизни на русский язык. Он переводил с табасаранского, аварского, бурятского, башкирского и других.

- Те, кто близко знал Владимира Евгеньевича, называли его "Светлячок", - рассказала директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова. - Только он был с нами, были его планы, его дела. И вот жизнь оборвалась, но не закончилась. Он будет жить в своих стихах, в своих книгах.

Владимир Сорочкин умер после инсульта 14 ноября. Ему было 60 лет.