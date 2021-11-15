В Брянске умер литератор Владимир Сорочкин: «Станет светлей наверху...»

Фото: Брянская областная общественная писательская организация.

В Брянске на 61-м году скончался руководитель областного отделения Союза писателей России, талантливый поэт и общественный деятель Владимир Сорочкин. Его не стало в воскресенье, 14 ноября, сообщают в Брянской областной общественной писательской организации союза писателей России.

- Талантливый поэт и переводчик, замечательный человек, он очень много сделал для писательской организации, поднял ее престиж, поставил общественную работу на высокий уровень, - вспоминают о Владимире Сорочкине коллеги. - Он всегда был на связи, улыбчивый и доброжелательный, готовый помочь, подсказать, подбодрить.

Владимир Евгеньевич родился 21 января 1961 года в Брянске. Окончил Брянский технологический институт и Высшие литературные курсы Литинститута им. А. М. Горького. С 1996 года состоял в Союзе писателей России. В 2007 году он возглавил Брянскую областную общественную писательскую организацию. Был секретарем Союза писателей России, членом Союза писателей Союзного государства, секретарем Международного союза писателей и мастеров искусств (Украина). Делегат XIII и XIV съездов Союза писателей России (2008, 2013) и I съезда Союза писателей Союзного Государства (Минск, 2009). Главный редактор альманаха «Литературный Брянск». Вёл семинар поэзии Брянского областного литературного объединения СП России.

Владимир Сорочкин выпустил шесть поэтических сборников. Он- лауреат множества престижных литературных премий — Всероссийской премии имени Федорова Тютчева «Русский путь», премии имени Алексея Толстого «Серебряная Лира» литературной премии «На земле Бояна», имени Николая Мельникова, международных литературных премий. Награждён медалями «В память 200-летия Ф. И. Тютчева» и «За вклад в развитие города Брянска». В 2021 году Владимира Евгеньевича отметили на сайте «Российский писатель» в номинации за лучший художественный перевод.

Литератор награжден медалями «В память 200-летия Ф.И. Тютчева (2003) и «За вклад в развитие города Брянска» (2013).

Его стихи и переводы были опубликованы во многих журналах и альманахах, в их числе в том числе «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Юность», «Смена», «Дружба народов». Поэзию Владимира Евгеньевича переводили на белорусский, украинский и болгарский языки.

«Комсомольская правда» в Брянске» приносит соболезнования родным и близким руководителя областного отделения Союза писателей России Владимира Сорочкина.

«Ушел из жизни, светлый, добрый и отзывчивый человек…»

Брянские писатели вспоминают о руководителе, коллеге, наставнике и друге Владимире Сорочкине

Лариса СЕМЕНИЩЕНКОВА, член правления Брянской областной общественной писательской организации, член Союза писателей России:

- Владимир Евгеньевич был одним из лучших поэтов России. Это один из моих любимых поэтов. Он создавал произведения высокого содержания и художественного значения. О его творчестве я написала несколько статей. Они опубликованы в моей книге «Вдохновение». Я с интересом и удовольствием исследовала его творчество, изучала особенности поэзии.

Владимир Евгеньевич был скромным человеком. Он не особо любил, чтобы его хвалили. Когда на встречу с читателями он приходил с группой брянских поэтов, то прежде предоставлял возможность выступить каждому из них. Сам же либо выступал в завершении встречи, либо оказывался выступать, чтобы больше не утомлять присутствовавших.

Скромность – это редкое качество в творческой среде. А еще Владимир Евгеньевич был коммуникабельным человеком. Он легко находил общи язык с людьми любого возраста. К нему тянулась молодежь. За годы его руководства писательская организация заметно помолодела. В нее вошло немало молодых и талантливых поэтов. Ему удалось сплотить разных поэтов и при этом создать всем нам комфортные условия для творчества.

Очень будет не хватать нашего Владимира Евгеньевича. Ушел он от нас непредвиденно и неожиданно. С трудом осознаю, что среди нас больше нет этого замечательного, талантливого человека.

Ольга ГОРЕЛАЯ, заведующая отделом краеведческой литературы Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева:

- Владимира Сорочкина знала как отзывчивого, улыбчивого человека с хорошим чувством юмора. На любую встречу в библиотеке он приходил с улыбкой и дарил хорошее настроение всем участникам. А встреч и мероприятий вместе мы провели немало. Он всегда отзывался на просьбу провести то или иное литературное мероприятие. Владимир Евгеньевич интересно рассказывал о брянских писателях. Он знал все о каждом. К примеру, когда создавали «Календарь памятных дат» и обратились к нему с просьбой поделиться о знаковых датах в жизни писателей Брянщины, он без труда вспомнил такие даты в биографии многих из них.

В прошлом году в свет вышла книга «Дороги той невиданной войны», над которой мы с ним работали вместе. А накануне его 60-летния в этом году сборник переводов стихотворений различных поэтов «Золотая ладья», над которым Владимир Сорочкин работал 30 лет.

Владимир Евгеньевич уважал и ценил творчество и стиль других поэтов. Даже в переводах он сохранял авторский почерк первоисточника, трепетно относился к слову.

Владимир Евгеньевич запомнился мне человеком добрым, светлым, интеллигентным, умеющим слушать и слышать, чувствовать других людей.

Юлия ШЕПКО, молодой брянский поэт:

- С Владимиром Евгеньевичем я познакомилась совершенно случайно. Номер его телефона дала моя коллега, сказала, что раз уж я пишу стихи, то могу попробовать обратиться к нему. Я позвонила. Меня поразило то, насколько легко он пошел на контакт. Сразу же пригласил в писательскую организацию, рассказал про семинары, которые проходят для молодых поэтов. К нему можно было свободно обратиться за советом, он никогда не отказывал, всегда старался уделить время каждому. Можно сказать, что он дышал своей работой и действительно никого не оставлял без поддержки. За сравнительно короткий промежуток времени он организовал большое количество мероприятий для молодых поэтов, был выпущен сборник. Он старался делать все для того, чтобы писательское дело продолжало жить. Его уход - это невосполнимая утрата, потому что Владимир Евгеньевич из числа незаменимых. Такие люди приходят и оставляют после себя эффект присутствия, потому что он продолжает жить в тех делах и поступках, которые совершил для каждого из нас. А для меня Владимир Сорочкин - человек, который открыл мне новый мир... Очень тяжело и жалко.

Владимира Сорочкина похоронят 16 ноября в Советском районе Брянске на Центральном кладбище. Траурная церемония начнется в 11.00.

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